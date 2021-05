Elio a fianco di Progetto Vita e della Virtual Half Marathon che si tiene domenica 9 maggio.

Con un messaggio audio e anche un piccolo video (vedi sotto), lo storico fondatore del gruppo musicale “Elio e le Storie Tese” ha espresso il suo sostegno al progetto “Vigiliamo il cuore della tua città” per l’acquisto di 27 defibrillatori per rendere il territorio provinciale ancora più cardio-protetto, potenziando le possibilità di intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco grazie alle pattuglie di Metronotte Piacenza.

Da Elio arriva anche l’appello a partecipare alla competizione organizzata domenica a Piacenza che consente di correre insieme, anche a distanza e in luoghi diversi, grazie a un’app: la Virtual Placentia Half Marathon 2021 organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Placentia, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna.

La Virtual Marathon prende il via alle 9 di domenica 9 maggio: ogni persona iscritta (vedi il sito www.placentiahalfmarathon.org), parteciperà alla corsa o alla camminata dove lo riterrà, nel rispetto delle normative previste dal luogo in cui si trova. Grazie all’applicazione da installare sul proprio smartphone, ogni runner sarà seguito da TDS Timing Data Server che ti fornirà una finestra di start e un tempo massimo, durante il quale sarai tracciato e “misurato”. Il tracciamento è reso disponibile al pubblico, che può vedere dove si trova la persona seguita, e viene aggregato ai dati degli altri concorrenti fornendo una classifica in tempo reale in ogni punto del percorso “ufficiale”.