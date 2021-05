Emilia Romagna verso la zona bianca, Donini “Obiettivo per metà giugno, con diminuzione casi”

Emilia Romagna verso la zona bianca, per l’assessore regionale Raffaele Donini questo obiettivo è raggiungibile per la metà di giugno, complice una continua diminuzione di nuovi positivi.

“Per entrare in zona bianca occorre un’incidenza settimanale dei casi di coronavirus sotto 50 su 100mila abitanti per tre settimane di fila e l’Emilia-Romagna è candidata a poterci arrivare a meta’ giugno – spiegato l’assessore, nel fare il punto rispetto all’andamento della campagna vaccinale in Regione -. Noi confidiamo e speriamo di poterci arrivare anche grazie a un evidente decremento dei casi. L’andamento epidemiologico e’ favorevole per coltivare questa speranza”