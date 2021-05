Empatia e flessibilità “Col covid donne leader migliori degli uomini”

Empatia, sensibilità, predisposizione ad aiutare i propri collaboratori e ad essere democratico: sono queste le principali caratteristiche che, nel mondo del lavoro, caratterizzano un leader donna.

A dirlo è una approfondita ricerca, presentata nella mattinata del 18 maggio e rinominata “Leadership al femminile”, realizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza in sinergia con la società di consulenza People 3.0. L’indagine, iniziata nel 2019, ha coinvolto 609 imprenditrici, manager, dirigenti e lavoratrici di diverse aziende italiane (fascia d’età 20 – over 50), con lo scopo di identificare i fattori, i talenti e le condizioni che favoriscono od ostacolano la carriera delle donne all’interno delle imprese. “Nella ricerca – ha spiegato Anna Piacentini, Ceo di People 3.0 – abbiamo mappato i talenti che le intervistate riconoscono come essenziali per avere successo all’interno di un’azienda: su tutti ha vinto il senso di responsabilità, quindi la capacità di adattarsi velocemente alla situazione ed ai cambiamenti, seguita dalla abilità nel risolvere problemi e di essere focalizzati verso l’obiettivo, prevedendo di correggere gli imprevisti per mantenere la rotta”.

Una serie di caratteristiche che si stanno dimostrando vincenti nell’attuale contesto pandemico. “Nell’ultimo World Happiness Report – ha evidenziato Paolo Rizzi, professore dell’Università Cattolica -, il rapporto sulla felicità dell’Onu, è emerso come i Paesi con a capo delle leader donne – in tutto 20 – si siano dimostrati più capaci di fronteggiare le ricadute negative portate dal covid”. Resilienza ed adattabilità: davanti alle sfide aperte dal covid, le donne, scorrendo i risultati della ricerca, si starebbero dimostrando decisamente più pronte. “Durante la pandemia – ha spiegato Barbara Barabaschi, ricercatrice dell’Università Cattolica -, le leader donne sono state più abili a sfruttare le opportunità generate dalla crisi: a differenza dei colleghi maschi, vi è inoltre la convinzione che le trasformazioni in atto porteranno un incremento della produttività”.

In occasione della presentazione dei dati della ricerca (visibile sulla pagina facebook di People 3.0), moderata dalla giornalista e ricercatrice all’European University Institute Roberta Carlini, diverse donne che occupano posizioni aziendali di vertice hanno portato le loro testimonianze personali: Elisabeth Cellie, Marketing, Communication, Training and Digital Business Director in Assimoco Spa; Emilia Gozza, Marketing & Pr Manager at Hilton Lake Como; Silvia Regondi, Chief Operating Officer di NTC Pharma Group; Marilù Guglielmini, Marketing Manager di ZetaService.