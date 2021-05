Energia a scuola: terzo posto per il Liceo “Gioia” a concorso nazionale

Ottimo risultato e grande soddisfazione per la classe 3^ Scientifico D del liceo “Gioia” di Piacenza, che si è aggiudicata un prezioso terzo posto nell’ambito del Progetto Concorso “EnergiAscuola A2A”: gli studenti del Gioia hanno superato una selezione nazionale di oltre 500 candidature – davanti a loro solo due classi quinte – con l’elaborato “Misure di temperatura a scuola”.

ll progetto affrontava il tema del risparmio e dell’efficienza energetica, con lo scopo di rendere più consapevoli gli alunni e le loro famiglie sull’importanza di un uso ottimale delle risorse e sulla possibilità di adottare, nel quotidiano, comportamenti virtuosi orientati alla sostenibilità. A casa, ma anche all’interno degli edifici pubblici e scolastici. Il lavoro presentato in concorso è la registrazione di una video lezione, interamente realizzata dagli studenti, nella quale sono sintetizzati gli esiti del laboratorio didattico di sensibilizzazione alle tematiche energetiche e ambientali, alla consapevolezza dei consumi e alla tutela della salute pubblica, realizzato negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21, sotto la guida della prof.ssa Giuseppina Valentini in qualità di docente di matematica e fisica, all’interno del Progetto “Scienza con Gioia – Modelli di futuro”.

I ragazzi si sono attivati direttamente, sotto la guida degli insegnanti, misurando e analizzando l’ambiente scolastico e le sue caratteristiche dal punto di vista dell’efficienza energetica, individuando possibili soluzioni e interventi per migliorare le prestazioni di resa e risparmio all’interno della propria scuola. L’emergenza pandemica ha rallentato ma non interrotto l’attività. Grazie a questo piazzamento nazionale, il Liceo Gioia riceverà in premio materiali didattici di un valore pari a 500 euro.

Nelle scorse settimane i ragazzi hanno condiviso i risultati del Laboratorio didattico con altre classi del Liceo interessate al problema dell’efficientamento energetico degli edifici, realizzando, come prodotto finale, una lezione di peer education che è stata inserita tra le proposte di Educazione Civica del Liceo Gioia per promuovere nei giovani competenze di cittadinanza attiva nell’ambito dello sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale. Il video sarà presto disponibile sul canale youtube dell’Istituto.