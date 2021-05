Esce di strada e finisce in un canale, motociclista ferito

Non sono fortunatamente gravi le condizioni del motociclista rimasto coinvolto in un incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 20 maggio.

E’ accaduto lungo strada Vignazza, nei pressi di Centora di Rottofreno. L’uomo, di 66 anni, per cause da accertare ha perso il controllo della sua due ruote, uscendo di strada e terminando la propria corsa in un canale a margine della carreggiata. E’ stato soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’automedica del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di San Nicolò.