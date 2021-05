Esce di strada e si ribalta, ferita una donna

Incidente nel pomeriggio di sabato 15 maggio lungo la strada che da Niviano conduce sul Bagnolo, comunemente nota come la strada Cementirossi.

Una Fiat Panda condotta da una donna si è ribaltata a bordo strada in prossimità dell’azienda agricola La Stoppa. Pare che la conducente abbia fatto tutto da sola e non vi siano altri mezzi coinvolti. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica S. Agata: la donna è stata estratta dalla vettura e trasportata in ospedale. Per lei qualche trauma.

In posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.