Europei nuoto, Carini chiude ottavo nei 200 farfalla. Il sindaco “Grazie per l’emozione”

Non è riuscito a ripetere l’ottima prestazione della semifinale Giacomo Carini, che agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Budapest ha chiuso all’ultimo posto la finale dei 200 farfalla.

1’56″69 il tempo del nuotatore piacentino tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle, sceso in vasca anche con l’obiettivo di centrare il pass per le Olimpiadi di Tokyo e migliorare l’1’55”,87 fatto registrare nella semifinale. “Sono comunque contento di aver centrato la finale, si riparte da qui” – le sue prime parole a caldo ai microfoni Rai.

La finale europea dei 200 farfalla è stata davvero entusiasmante e disputata a ritmi particolarmente elevati come dimostra anche il crono fatto segnare dal neo campione continentale, l’ungherese e detentore del record mondiale Milan Kristof (1’51”,10), dietro cui si è piazzato l’altro atleta azzurro, Federico Burdisso, che con un tempo di 1’54”,28 ha portato in dote all’Italia la medaglia d’argento. Una finale in cui Carini ha comunque dato prova delle sue potenzialità, come dimostra anche il parziale fatto segnare alla virata dei cento metri (54”,75) effettuata in quinta posizione, ma in cui il nuotatore piacentino ha probabilmente pagato la stanchezza nella parte conclusiva segnata, infatti, da due intermedi più alti.

L’ottavo posto finale di Carini agli Europei rappresenta comunque un ottimo risultato; probabilmente, soprattutto alla luce dei ritmi di gara sfoggiati in semifinale e del relativo riscontro cronometrico, ci si poteva aspettare un tempo migliore dell’1’56”,69 della finale. Si sperava nella qualificazione olimpica che Carini ha accarezzato ma soltanto sfiorato, complici ventotto centesimi di secondo, in semifinale; una speranza, tuttavia, non ancora del tutto abbandonata visto che il nuotatore piacentino si giocherà l’ultima possibilità di centrare il pass olimpico fra un mese, al Sette Colli di Roma.

Una missione ancora una volta difficilissima ma non impossibile e che Carini cercherà a tutti i costi di portare a termine nel migliore dei modi, sapendo di avere nelle braccia e nelle gambe la forza e la capacità di scendere, come già fatto nel 2017 quando fece segnare il nuovo record italiano, sotto il muro dell’1’55”,59.

“Grazie per l’emozione, Piacenza continua a tifare per te” – “Il raggiungimento della finale europea è un’impresa straordinaria, che premia le grandi doti atletiche e sportive di Giacomo, il sacrificio e l’impegno suo, dei tecnici e collaboratori che lo affiancano, rappresentando un grandissimo orgoglio per il mondo sportivo piacentino e per la nostra città”. Così il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli esprimono, anche a nome dell’Amministrazione comunale, il sostegno al nuotatore che ha disputato questa sera la finale dei 200 farfalla ai Campionati Europei di nuoto in corso di svolgimento nella Duna Arena di Budapest:

“Grazie per l’emozione che ci hai regalato. Siamo certi che grazie alle tue qualità atletiche e umane, alla costanza e alla passione che sai esprimere, quella di oggi rappresenti una tappa verso nuovi e ancor più prestigiosi successi in carriera, che accompagneremo sempre con affetto ed entusiasmo”.