Family Card, sconti per famiglie numerose in negozi convenzionati

E’ stato presentato, al Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole di via Marinai d’Italia, il progetto Family Card. A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono intervenuti, l’assessore ai Servizi sociali Federica Sgorbati e Giulia Maria Cagnolati, coordinatrice del Centro per le Famiglie.

Al fine di fornire sostegno economico alle famiglie numerose residenti nel comune di Piacenza, l’Amministrazione comunale promuove il progetto Family Card, che dà diritto ad una tessera sconto nominativa che consente ai cittadini che ne hanno i requisiti di ottenere agevolazioni tariffarie del 10% per acquisti di beni e servizi presso gli esercizi commerciali (e non) che aderiscono al progetto.

La tessera è rivolta alle famiglie con almeno 4 figli conviventi e a carico fiscale, inclusi i minori in affido, e può essere richiesta gratuitamente compilando l’apposito modulo presente sullo Sportello Telematico del Comune di Piacenza, al quale si accede tramite Spid. La card dovrà poi essere ritirata personalmente dal richiedente presso gli sportelli InformaFamiglie&Bambini, previo appuntamento.

Il progetto si rivolge anche agli esercenti di attività economiche e di servizi che desiderano aderire all’iniziativa proponendo lo sconto del 10% sugli acquisti dei possessori della tessera, entrando in un apposito elenco di esercizi convenzionati.

A questo link è possibile avere maggiori informazioni sulle modalità di adesione per le famiglie, per gli esercenti e per consultare l’elenco degli esercizi convenzionati: https://www.comune.piacenza.it/servizi/sociali/family-card.