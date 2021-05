Farini, martedì 1 giugno ponte sul Nure chiuso al traffico per 4 ore

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il ponte sul Nure nel centro abitato di Farini, lungo la Strada Statale 654 (ex Strada Provinciale n. 654), resterà chiuso al traffico – sulla base di un’ordinanza di Anas – martedì 1 giugno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, in quanto saranno eseguite le prove di carico finalizzate al collaudo statico del viadotto. Si tratta – informa il servizio Viabilità – di uno dei passaggi previsti nell’ambito della manutenzione straordinaria del ponte, intervento realizzato dalla Provincia di Piacenza.

Ponte sul Chiavenna chiuso per lavori dal 29 al 31 maggio – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa inoltre che si rende necessario un intervento di ripristino delle piastre coprigiunto del ponte sul torrente Chiavenna lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli – spiega il servizio Viabilità -, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’interdizione del traffico per tutte le categorie di veicoli, dalle ore 8:00 del 29 maggio 2021 alle ore 8:00 del 31 maggio 2021 e, comunque, fino a cessate esigenze operative, lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato in corrispondenza del ponte sul torrente Chiavenna in località Vigolo Marchese.