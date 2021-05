“Fatti di gravità inaudita” La Comunità Islamica manifesta “per la Palestina”

“Stiamo assistendo a fatti di gravità inaudita che non possono passare in sordina”.

Così la Comunità Islamica di Piacenza annuncia una manifestazione “per la Palestina”, in programma domenica 16 maggio alle ore 11 presso i giardini Margherita. “Nella città sacra di Gerusalemme – scrivono – le forze di occupazione israeliana hanno iniziato giorni fa a deportare intere famiglie dalle loro case per consegnarle ai nuovi coloni israeliani. Le legittime manifestazioni della popolazione palestinese hanno portato all’intervento delle forze armate dell’occupazione israeliana a irrompere nel terzo luogo più sacro per i musulmani, durante la notte più sacra di Ramadan, la notte del Destino. Oggi, viviamo una escalation degli eventi che ha ampliato l’intervento di repressione nei confronti dei palestinesi in buona parte dei territori occupati fino a raggiungere Gaza”.

“Nella Striscia i bombardamenti sproporzionati dei caccia dell’occupazione israeliana stanno mietendo vite umane di innocenti tra cui donne e bambini. Una situazione intollerabile che i nostri politici hanno voluto sostenere apertamente con i leader nazionali delle forze politiche che si sono schierati con il “diritto all’esistenza” di Israele, calpestando il “diritto alla sopravvivenza” dei palestinesi che per altro, nonostante siano il popolo autoctono di quelle terre, uno stato non hanno”. “Il silenzio – concludono – non può essere giustificato, perché le coscienze vive possano esprimersi e perché la storia ce ne chiederà conto”.