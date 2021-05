Fermato per un controllo a Piacenza, su di lui pendeva un mandato di arresto europeo

Fermato dalla polizia per un controllo, da qualche settimana su di lui pendeva un mandato di arresto europeo: per un cittadino albanese di 51 anni sono così scattate le manette.

Il fatto è accaduto a Piacenza la sera del 20 maggio, quando, nell’ambito di un servizio straordinario per la repressione della criminalità diffusa organizzato dalla Squadra Mobile, gli agenti hanno fermato e controllato lungo Strada Farnesiana un’autovettura di lusso con targa estera, sulla quale viaggiava il 51enne, incensurato in Italia e dimorante in Spagna, insieme ad altre due persone. A suo carico emergeva nella banca dati in uso alle forze di polizia un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria spagnola per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente, emanato lo scorso 23 aprile.

L’uomo ha riferito di avere alcuni conoscenti a Piacenza e di essere di passaggio in città (erano residenti nel piacentino le due persone in macchina con lui, risultate essere estranee alla vicenda). Accompagnato in questura, a seguito degli approfonditi accertamenti condotti dalla Squadra Mobile in sinergia con la Divisione Anticrimine e per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e l’Esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga presso l’Ambasciata Italiana a Madrid, è stata data esecuzione al provvedimento. Secondo quanto accertato – spiega la questura -, l’uomo è sottoposto a procedimento penale a seguito di un’indagine curata dalla Guardia Civil spagnola perchè ritenuto membro di un’organizzazione criminale con base in Andalusia e dedita al traffico di droga, accusa per la quale rischia una condanna fino a 10 anni di carcere.

Al termine degli atti di rito, è stato associato presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.