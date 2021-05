“Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”. Webinar di Cgil, Cisl e Uil

Non solo gli occupati del settore chimico di Piacenza sono invitati a partecipare all’incontro che le categorie Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno organizzato on line, specificatamente rivolto al territorio di Piacenza e di Parma.

Al webinar verranno sollecitate e presentate le proposte del sindacato unitario per attenzionare e migliorare il tema della sicurezza, a tutela di lavoratori e lavoratrici. L’iniziativa è fissata per il 20 maggio sulla piattaforma Zoom dalle ore 18 alle ore 19, e dà sostanza allo slogan nazionale “Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro”. “La campagna di informazione e sensibilizzazione – spiegano i sindacati – prevede assemblee sui temi della salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Dal giorno 24 al 28 maggio, poi, è programmata una settimana di mobilitazione diffusa su tutto il territorio nazionale”. Ecco i 7 punti cardine della proposta sindacale unitaria (decisa dalle categorie di CGIL CISL UIL): https://bit.ly/3bt9saz.

Per partecipare: scaricare l’applicazione Zoom e inserire: codice stanza 973 8255 6920 e password 680534.