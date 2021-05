Finisce a terra con lo scooter, si cerca un’auto coinvolta nell’incidente

Finisce a terra con lo scooter allo svincolo tra la via Emilia Parmense e la tangenziale di Piacenza, si cerca una vettura che sarebbe coinvolta nell’incidente e non si è fermata a prestare soccorso.

E’ accaduto nella mattinata del 22 maggio a Montale: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Croce Bianca e l’auto medica per soccorrere l’uomo in sella al mezzo a due ruote finito sull’asfalto e rimasto ferito in maniera seria.

Presenti anche gli agenti della polizia locale che all’arrivo sul posto non hanno trovato alcuna vettura. Sono iniziate le ricerche per rintracciare il mezzo: pare che si tratti di un’ultilitaria scura secondo le prime testimonianze raccolte sul posto.

IN AGGIORNAMENTO