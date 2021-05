Nei weekend in via Mazzini cambia la viabilità serale “Fino a orario chiusura locali”

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, “a partire da oggi, venerdì 21 maggio, sino al 30 ottobre prossimo, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 18.30 sino all’orario di chiusura dei locali previsto dalle normative vigenti – e in ogni caso non oltre le 24 – sarà vietata la circolazione nel tratto di via Mazzini compreso tra via S. Eufemia e piazzetta S. Margherita; dal provvedimento sono esonerati i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nonché residenti e dimoranti”.

“Varrà per tutti – aggiunge l’amministrazione – , invece, il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata. Contestualmente, i soli residenti potranno percorrere piazzetta S. Margherita in entrambi i sensi di marcia, accedendo a via Mazzini da via Gazzola”.