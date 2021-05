Fiorenzuola Bees, San Giobbe Chiusi passa 63-88 anche in Gara 3

I Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti si trovano spalle al muro in Gara 3 dei Quarti di Finale Playoff contro Umana San Giobbe Chiusi.

La corazzata toscana, arrivata al primo posto nel girone A Serie B Old Wild West, arriva al PalaMagni volendo fare la voce grossa da subito con Fratto e Minoli (0-6 al 3’), portando fino al +11 capitan Berti e compagni in un parziale aperto che costringe coach Galetti al primo timeout pieno. Fiorenzuola riesce a segnare solo con il jumper dalla media distanza di Timperi nei primi 7 minuti, mentre la tripla di Raffaelli con una grande giocata di squadra porta Chiusi fino al 2-16 all’8’. Il primo quarto si chiude ancora con una tripla di Raffaelli per un eloquente 2-21.

Nel secondo quarto Fowler in penetrazione mancina prova a tenere alto l’orgoglio valdardese (8-26 al 12’); Ricci scaglia la bomba da 3 e costringe anche coach al primo timeout pieno al 14’ (15-31). E’ un fuoco fatuo di orgoglio gialloblu; Minoli scaglia una tripla mortifera al 15’, ma Bracci con due triple consecutive non è domo (23-39 al 17’). Fiorenzuola sfodera un secondo quarto di intensità pazzesca nonostante la forza della corazzata Chiusi, trovando in Ricci il semigancio del 25-41 al 19’. Sul finale tuttavia Berti confeziona un altro allungo per la squadra ospite, che conferma tutta la sua forza e va sul 25-46 a 10 secondi dal termine del primo tempo. E’ Galli con il fade away da 2 a chiudere il primo tempo sul 27-46 in favore degli ospiti.

Al rientro dagli spogliatoi Timperi in penetrazione e Allodi con la tripla portano Fiorenzuola sul -17, ma Chiusi difende forte e con un’altra azione corale porta alla tripla da applausi Pollone. 35-56 al 25’. Raffaelli è una furia per Chiusi, portando sul 36-68 Chiusi e chiudendo di fatto una partita dove nel terzo parziale vengono fischiati 10 falli in 7 minuti ai Fiorenzuola Bees. Bracci continua una bella prova personale con 5 punti in fila per il 45-68 al 29’, con ancora Ricciardi da una parte a chiudere il parziale con Chiusi sopra di 25 lunghezze. 47-72. Ricci inaugura gli ultimi 10 minuti che verosimilmente sono di puro orgoglio per Fiorenzuola Bees la penetrazione del 51-75. Berti scaglia un’altra tripla per il più 30 di Chiusi a metà quarto parziale, con la partita chiaramente al termine. L’onore delle armi per una Fiorenzuola che esce ai Quarti di Finale Playoff dopo una stagione vissuta con una rimonta pazzesca nell’ultimo mese, partendo dalla zona retrocessione.

Finisce 63-88, con San Giobbe Chiusi che meritatamente va in Semifinale Playoff.

Quarti di Finale Playoff Serie B Old Wild West – Gara 3 (Serie 0-2 Chiusi)

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Umana San Giobbe Chiusi 63-88

(2-21; 27-46; 47-72)

Fiorenzuola Bees: Galli 5, Timperi 5; Bracci 13; Rigoni 3; Livelli 8, Allodi 5; Zucchi, Fowler 5; Fellegara 2, Bussolo; Brighi; Ricci 17. All. Galetti

San Giobbe Chiusi: Criconia 5, Fratto 5; Mihaies; Nespolo, Zanini 2; Berti 9; Bortolin 11; Carenza 7; Pollone 5; Lombardo 11; Raffaelli 22; Minoli 11. All. Bassi

Arbitri: Berlangieri di Trezzano sul Naviglio e Biondi di Trento

Note: fallo tecnico a coach Galetti al 23’ (F); fallo tecnico alla panchina di Fiorenzuola al 27’ (F).

5 Falli fischiati a Bracci (F)