Forte vento sui rilievi: allerta gialla della Protezione Civile

Per la giornata di mercoledì 5 maggio, in Emilia Romagna sono previsti venti da sud-ovest con valori fino a burrasca moderata (62-74 km/h) con temporanei rinforzi di intensità superiore.

Questo l’ultimo bollettino della Protezione Civile Emilia Romagna, da cui scaturisce un’allerta gialla per vento valida – per tutta la giornata del 5 maggio – anche per la provincia di Piacenza. Nello specifico, ad essere interessate dall’allerta sono le aree della montagna e della alta collina piacentino-parmense.