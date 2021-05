Forte vento sui rilievi, nuova allerta della Protezione Civile

Ancora allerta gialla per vento sull’alta collina e la montagna piacentina.

La Protezione Civile Emilia Romagna ha emesso un nuovo bollettino, con validità per tutta la giornata di sabato 22 maggio. Sono previsti rinforzi di vento sull’intero appennino regionale – avverte la Protezione Civile -, in particolare nella prima parte della giornata. La ventilazione proveniente da sud -ovest, raggiungerà intensità pari a burrasca moderata (fra 62 e 74 Km/h), localmente anche intensità superiori in mattinata, per attenuarsi poi dal tardo pomeriggio fino al completo esaurimento nella nottata.