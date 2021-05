Frana di Badagnano a Carpaneto, entro il 21 maggio la fine dei lavori

In questi giorni sono in corso di realizzazione alcuni importanti interventi di sistemazione di una frana, risalente a diversi anni fa, sulla strada dell’Eremo di Badagnano a Carpaneto (Piacenza). La fine lavori è prevista per il 21 maggio. “Ciò – informa l’amministrazione comunale – comporta la chiusura della relativa strada; ci scusiamo per il disagio che ciò dovesse provocare, e invitiamo a prestare attenzione”.

“È un progetto di consolidamento del versante che negli anni passati è stato interessato da erosione del terreno a valle e conseguente restringimento della carreggiata – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pezza -. I lavori concordati già nel 2019 con il Consorzio di Bonifica sono stati appaltati lo scorso anno, e l’esecuzione fissata al 2021. L’importo dei lavori è di circa 35mila euro”.