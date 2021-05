Frontale a Casino Agnelli sulla Statale 45, due feriti

Scontro frontale tra due vetture nel pomeriggio di sabato 15 maggio sulla strada Statale 45 all’altezza di Casino Agnelli.

L’impatto ha coinvolto per ragioni ancora da chiarire una Lancia Y e una Mazda: ferite due persone, una in maniera più lieve e l’altra più seriamente. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con le ambulanze della Pubblica Valtrebbia e della Pubblica Valnure più l’auto medica da Bobbio. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco da Bobbio per la messa in sicurezza.

I rilievi sono a cura dei carabinieri.