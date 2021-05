Giro d’Italia, ecco i percorsi alternativi per i centri vaccinali di Piacenza e Castello

Nella giornata di giovedì 27 maggio la provincia di Piacenza sarà nuovamente interessata dal passaggio del Giro d’Italia e dal contestuale Giro E.

Le manifestazioni comporteranno la chiusura di alcuni tratti stradali nei Comuni di Castelvetro, Monticelli, Caorso, Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Castel San Giovanni. L’ingresso del giro in provincia è previsto attorno alle ore 14.50 da Cremona e ne uscirà attorno alle 16 per proseguire nel Pavese. Per maggiori dettagli sulle chiusure e sugli orari in cui saranno consentiti gli attraversamenti, si rimanda alle specifiche ordinanze legate alla viabilità. Si segnala inoltre la chiusura dei caselli autostradali in A21 di Cremona e Caorso alle ore 13

In considerazione dell’impossibilità di utilizzare alcune strade e del probabile verificarsi di rallentamenti generali della circolazione, l’Azienda Usl di Piacenza fornisce alcune indicazioni alla cittadinanza. Gli utenti che devono raggiungere i servizi sanitari dei Comuni interessati per sottoporsi a una visita o a un esame diagnostico o per qualunque altra necessità, devono verificare preventivamente la fattibilità del percorso normalmente utilizzato e tenere comunque conto del fatto che i tempi di percorrenza per raggiungere ospedali, ambulatori o studi medici potrebbero essere più lunghi della norma.

In particolare, il passaggio del Giro potrebbe comportare la necessità di utilizzare percorsi alternativi per chi si deve recare ai centri vaccinali di Piacenza Expo e di Castel San Giovanni nella giornata di giovedì 27 maggio. Sul sito (VAI QUI) è possibile scaricare tutte le indicazioni utili.

– Nel capoluogo sarà possibile raggiungere il centro vaccinale di Piacenza Expo utilizzando il seguente percorso alternativo: a Montale utilizzare la bretella di collegamento alla via Emilia in direzione Parma. Usciti dal quartiere, alla prima rotatoria girare a sinistra in via Riva verso il polo logistico seguendo le indicazioni per l’autostrada, tenere la destra e proseguire in via Torre della Razza, continuare diritto in via Callegari fino all’incrocio con via Tirotti dove si svolterà a destra entrando nel sottopassaggio, seguendo sempre le indicazioni per l’autostrada. Giunti alla rotonda si svolta a sinistra seguendo le indicazioni “ per tutte le direzioni “ e “centro”, avanti 50 metri a sinistra si raggiunge il centro vaccinale con il parcheggio adiacente (mappa: https://www.covidpiacenza.it/wp-content/uploads/2021/05/Giro_Italia_percorso_alternativo_Pc.pdf)

– A Castel San Giovanni, giungendo dal lato sud del paese viene concesso l’ attraversamento, sotto il diretto controllo dalla Polizia stradale, alla rotatoria tra via Emilia Piacentina e corso Matteotti. Poi è necessario proseguire diritto su via Fratelli Bandiera, alla rotatoria successiva tenere la destra e prendere via Allende in direzione del casello autostradale, svoltare alla prima traversa a destra, via Raffaello Sanzio, percorrere la salita e all’ incrocio con via Leonardo da Vinci svoltare a destra, percorrere via Leonardo da Vinci fino all’incrocio con via Don Chiappi, svolta a destra e subito dopo 50 metri circa svoltare a sinistra in via Donatello, percorrerla tutta e all’ incrocio proseguire diritto in strada della Spadina fino al raggiungimento del centro vaccinale (Palacastello) situato sulla destra (mappa: https://www.covidpiacenza.it/wp-content/uploads/2021/05/Giro_Italia_percorso_alternativo_Csg_.jpg).

Dal punto di vista delle problematiche logistiche della manifestazione, per meglio rispondere alle necessità della popolazione in caso di chiamata al 118, l’unità operativa Emergenza territoriale dell’Ausl di Piacenza sta predisponendo un Piano sanitario di potenziamento dei mezzi di soccorso, in stretta sinergia con Croce Rossa e Anpas, di cui si fornirà dettagliata informazione nei prossimi giorni.