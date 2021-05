Gragnano, sabato 15 maggio raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà.

A promuovere l’iniziativa il circolo locale del Movimento Cristiano Lavoratori, in sinergia con la parrocchia San Michele: “Per l’intera giornata – fanno sapere i promotori – presso il supermercato Coop Allenza 3.0, presente sul territorio locale, si terrà la raccolta benefica “Dona la spesa” nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione al covid-19. L’iniziativa si propone di devolvere quanto raccolto – generi alimentari non deperibili – a enti caritativi, in questo caso alla parrocchia di San Michele Arcangelo, che mensilmente effettuerà una distribuzione alle famiglie indigenti del territorio locale”.

I promotori “fanno appello a tutti gli “uomini e donne di buona volontà” affinchè mettano a disposizione un po’ del loro tempo al servizio dell’iniziativa”. Per ulteriori delucidazioni o informazioni è possibile contattare il numero 348 2265679.