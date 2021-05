I cibi surgelati: i vantaggi e i miti da sfatare

Sentiamo spesso parlare dei cibi surgelati, ed è giusto che sia così, dato che offrono molti vantaggi e danno la possibilità di rispondere ad ogni tipo di esigenza. Tutto questo senza rinunciare ovviamente al gusto e alla qualità dei prodotti. Non si tratta di una tendenza passeggera, bensì di una grande soluzione considerando i benefici che analizzeremo in questo articolo, le regole da seguire e ai falsi miti relativi alla surgelazione. Il successo di questi prodotti viene dimostrato anche dai dati: stando alle ultime ricerche di mercato, infatti, nel 2020 è stato registrato un boom del +11% di vendite di freezer food, specialmente se si parla di verdure, del pesce, di dolci e di primi piatti.

I vantaggi dei prodotti surgelati

Sono davvero tanti gli aspetti positivi che possiamo riscontrare nei prodotti surgelati, in quanto ci consentono di conservarli nel freezer per poterli poi mangiare successivamente.

Naturalmente questo vantaggio è applicabile a qualsiasi tipo di surgelato, visto che ogni prodotto di questa tipologia può essere a disposizione, sempre. Un classico esempio della stagione estiva sono i gelati, proposti in tanti gusti da diversi supermercati, che non possono mai mancare nelle pause di tante famiglie italiane. Quali sono gli altri vantaggi dei prodotti surgelati? In primo luogo, ci consentono di seguire una dieta sana ed equilibrata tutto l’anno, approfittando ad esempio dei prodotti stagionali che in un determinato periodo dell’anno non potremmo mai trovare. In secondo luogo, ci fanno risparmiare tempo quando cuciniamo e danno la possibilità di programmare meglio il piano alimentare della settimana. Infine, sono più economici e consentono di ridurre gli sprechi in cucina.

I falsi miti della surgelazione

Spesso si pensa che i surgelati siano costosi, ma non è affatto così, dato che in realtà costano meno. Ed è facile scoprirne il motivo: il peso del prodotto surgelato si riferisce ad un cibo completamente mangiabile, dato che sono già state eliminate tutti gli scarti prima della surgelazione. Inoltre, si dice spesso che i prodotti surgelati contengono dei conservanti, e anche in questo caso si tratta di una falsità: si parla infatti di prodotti additivi presenti in realtà in molti alimenti, e ovviamente sono sostanze autorizzate e che hanno passato ogni genere di controllo alimentare. Infine, non è veritiero il fatto che questi non rispettino la natura e l’ecosistema.

In conclusione, l’opinione che sia meno conveniente utilizzare cibi surgelati piuttosto che freschi è falsa. È chiaro però che chi li acquista deve anche sapere come consumarli e come conservarli nel modo corretto, per evitare che possano deteriorarsi, ma questo non deve rappresentare un limite, dato che è possibile seguire le istruzioni presenti sulle confezioni.