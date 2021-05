“I miei anni ’70”, spettacolo all’Open Space Manicomics

“I miei anni ’70”, spettacolo all’Open Space 360° dei Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza. Una produzione Teatro del Cerchio, di e con Mario Mascitelli, canzoni dal vivo Pier Marra, in programma il 15 maggio alle 20. La stagione Rido Sogno e Volo è possibile grazie al contributo di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza,

Regione Emilia Romagna, Ministero della cultura.

Lo spettacolo – Rivivere gli anni del cambiamento del nostro paese, del consumismo, del benessere e del malessere di quel tempo attraverso gli oggetti e le canzoni che lo caratterizzarono. Un viaggio attraverso i ricordi felici dei “mangiadischi”, delle Barbie, della TV a colori e del gettone del telefono che non ci rendeva schiavi di una suoneria. Un sottile piacere nello scoprire come si viveva allora e di come le mode cambino e, con esse, cambi il nostro modo di intendere la moda.

Spettacolo in presenza al costo di 10 euro, oppure visibile in streaming collegandosi al canale YouTube di Manicomics Teatro. Per informazioni di biglietteria si prega di chiamare il numero 333 1741885