I vigili del fuoco intervengono sull’incidente e “salvano” anche un gattino

Fino a che il suo proprietario, rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave in un incidente stradale non sarà dimesso dall’ospedale, si prenderanno cura loro del suo piccolo gatto.

I vigili del fuoco di Piacenza lo hanno trovato all’interno di una delle vetture coinvolte nello scontro in autostrada A1 nel pomeriggio di sabato 22 maggio: sperduto e illeso.

Naturalmente si sono presi cura dei feriti, nessuno dei quali è in pericolo di vita, ma non hanno potuto ignorare i miagolii provenienti da una delle auto. E così il piccolo micino è stato portato alla caserma di strada Val Nure e anche rifocillato. Per qualche giorno sarà la mascotte dei vigili del fuoco piacentini.