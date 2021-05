Il calcio giovanile torna in campo: ripartenza nel week end 22-23 maggio?

Dovrebbe ripartire nel week end del 22-23 maggio l’attività del calcio giovanile.

E’ quanto emerge da un comunicato ufficiale del Crer Figc, con il quale “in attesa della pubblicazione dei Protocolli Federali ed in previsione della ripartenza prevista per il 22-23 maggio 2021”, viene chiesto alle Società interessate di comunicare “la manifestazione di interesse a partecipare alla ripresa delle categorie di interesse, indicando il campo di gioco ufficiale e giornata di gara alle Delegazioni di competenza, tramite mail, entro e non oltre il 13 maggio 2021 per le categorie under 17, under 16, under 15 e under 14. Per le categorie Pulcini, Esordienti, Piccoli Amici e Primi Calci dovranno essere inviate entro e non oltre il 17 maggio 2021 con le modalità indicate nel cu 43 Sgs al Coordinatore SGS Regionale”.

“Ad oggi – viene precisato – la ripartenza è prevista esclusivamente senza l’utilizzo degli spogliatoi”.