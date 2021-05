‘Il favolo mondo di Amelie’ compie 20 anni, stasera al Jolly di San Nicolò

Compie 20 anni una delle pellicole più iconiche degli ultimi tempi: il film francese ‘Il favoloso mondo di Amelie’ torna in sala per una sera.

Unica proiezione, dalle 19 e 15, al cinema Jolly 2 a San Nicolò, Piacenza. Un gradito ritorno per una pellicola che parla dei piccoli piaceri della vita, come la magia del cinema, di cui siamo stati privati per mesi e che ora possiamo tornare a rivivere insieme. Per accedere in sala è necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani e provare la temperatura. E’ preferibile la prenotazione al numero 333 4660644 con Watsapp, Sms o chiamata diretta, oltre ad arrivare possibilmente mezz’ora prima dell’inizio del film.

La trama – Amelie (Audrey Tautou) è una giovane donna che lavora in un caffè di Montmartre e ama coltivare i piccoli piaceri della vita: andare al cinema, affondare le dita in un sacco di legumi, far rimbalzare i sassi sul Canal Saint-Martin, rompere la crosta della crème brulée con la punta del cucchiaio. Un giorno scopre per caso una vecchia scatola di latta che custodisce i ricordi di un bambino. Amelie capisce di dover trovare il bambino, ormai diventato uomo, per restituirgli la scatola. La ricerca del misterioso proprietario porterà Amelie nella vita di tante nuove persone che grazie a lei troveranno piccole e inaspettate gioie, ma forse la felicità arriverà anche per Amelie quando conoscerà Nino (Mathieu Kassovitz)..