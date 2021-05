Il “Giro” arriva a Piacenza l’11 maggio: “Un segnale di ripartenza”

“La tappa del Giro d’Italia a Piacenza è un segno di ripartenza” ha detto il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri nel corso della presentazione della giornata piacentina della carovana rosa del prossimo 11 maggio a Palazzo Gotico.

“Non c’è nessuno che si sia tirato indietro in questa importantissima sfida – continua Barbieri – che comporta una organizzazione complessa, con grande lavoro da parte degli uffici. Ringraziamo per il supporto il Coni e l federazione ciclistica provinciale”.

Il passaggio del Giro rappresenta anche un’opportunità di ripartenza economica: sono stimate 1500 persone presenti a Piacenza in occasione di questo evento. “Vogliamo dimostrare quanto il nostro territorio sia bello e accogliente, grazie al ciclismo uno sport che è molto radicato nella nostra Regione. Questa è per noi una occasione straordinaria, vogliamo dimostrare lo slancio del piacentini, la voglia di fare anche bei giorni più difficili. Spero che questo evento possa essere visto dai nostri cittadini come un’occasione per essere comunità, stare insieme e fare festa”. “Sarà un’occasione di festa ma non di assembramento – precisa il sindaco – quindi non verranno meno le regole imposte dalla limitazione del contagio. Grazie anche a Seta, perché insieme ai presidi e a Tempi Agenzia, siamo riusciti a tenere le scuole aperte”.

Il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli ha aggiunto: “Il Giro è il simbolo dell’uscita dal tunnel attraverso lo sport. Eventi come questo sono un’occasione di promozione sportiva, veniamo da un anno molto difficile, in cui i nostri ragazzi hanno dovuto rinunciare anche all’attività sportiva. Il nostro timore è che tanti giovani decidano di abbandonare lo sport, dopo questo stop prolungato”.

“Ringraziamo i tanti volontari che ci aiuteranno nella organizzazione di questo momento. Quest’anno ricorre il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia, possiamo far ricordare il nostro essere Primogenita. Abbiamo quindi deciso di coinvolgere sempre di più le scuole, non potendo organizzare eventi in presenza con gli sportivi, abbiamo promosso dei concorsi rivolti agli studenti”.

Alfio Rabeschi (coordinamento volontari Protezione Civile) ha precisato che saranno coinvolti oltre 100 volontari, con 30 mezzi. I volontari sono già addestrati e opereranno in collaborazione con le forze dell’ordine.

Torna in Emilia-Romagna la carovana rosa, la gara di ciclismo più amata dagli italiani e seguita in tutto il mondo, con quattro tappe che toccheranno tutte le città capoluogo e le province della regione. Un viaggio a 360 gradi per una manifestazione che, quest’anno in particolare, intreccia sport, cultura, storia e turismo. La prima tappa emiliano-romagnola, la quarta del Giro, sarà la Piacenza-Sestola. Partenza martedì 11 maggio dal capoluogo emiliano e primo suggestivo arrivo in montagna dopo aver attraversato il parmense, il reggiano e il modenese. Il giorno dopo, mercoledì 12 maggio, si prosegue con la Modena-Cattolica, dove protagonisti diventeranno i velocisti che sfileranno a Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Riccione.

E ancora, giovedì 20 maggio, si torna in Emilia-Romagna con la Siena-Bagno di Romagna nel ricordo dell’indimenticato Alfredo Martini, nei 100 anni della nascita, e con la prestigiosa ‘Tappa Bartali’, omaggio a un altro mito della storia del ciclismo italiano e mondiale. Infine, venerdì 21 maggio, la Ravenna-Verona, con partenza dalla città dei mosaici, quest’anno al centro delle manifestazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e poi via verso il ferrarese e la città Estense per poi lasciare l’Emilia-Romagna verso il Veneto.

Le tappe in regione – L’Emilia-Romagna entrerà in corsa da martedì 11 maggio, con la quarta tappa, Piacenza-Sestola, di 186 Km, dove i ciclisti dovranno affrontare un dislivello di 1.800 metri (difficoltà 3) per raggiungere il primo arrivo in salita, momento delicato per gli atleti in gara. Mercoledì 12 maggio si svolgerà la quinta tappa del giro: Modena-Cattolica, di 171 Km, con 300 metri di dislivello (un percorso che metterà alla prova i velocisti). Giovedì 20 maggio i ciclisti affronteranno la dodicesima tappa, Siena-Bagno di Romagna, la famosa “Tappa Bartali”, 209 km di percorso con 3 Gran premi della montagna e 3.700 metri di dislivello (difficoltà livello 3). Venerdì 21 maggio, la tredicesima tappa partirà da Ravenna per arrivare a Verona dopo 197 km di percorso, in gran parte in pianura, senza grandi difficoltà (livello 1), almeno sulla carta.

Il Giro d’Italia in Emilia-Romagna tra cultura, storia e turismo – A Ravenna, in particolare, i temi sportivi si incrociano e valorizzano quelli culturali promossi dal territorio, con il grande omaggio a Dante Alighieri nei settecento anni dalla morte, uno dei temi centrali del Giro di quest’anno. Un passaggio che è sottolineato in regione da numerose iniziative, fra cui due grandi mostre: la prima a Ravenna, città dove il sommo poeta è sepolto (“Le Arti al tempo dell’esilio” nella Chiesa di San Romualdo), e la seconda nella vicina Forlì, dove fu ospite della famiglia Ordelaffi (“Dante. La visione dell’arte” nei Musei San Domenico), arricchite da una serie di eventi collaterali. Ma non solo la cultura accompagna le tappe emiliano-romagnole. L’approdo della 12^ tappa a Bagno di Romagna sarà l’occasione per ricordare Alfredo Martini, “padre-partigiano del ciclismo italiano” nei 100 anni della nascita. Ma anche un indelebile protagonista di questa gara storica, Gino Bartali, a cui la tappa è dedicata.