Il Giro d’Italia torna sulle strade piacentine: il 27 maggio via Emilia chiusa

Dopo la partenza della quarta tappa da Piazza Cavalli, il Giro d’Italia tornerà ad attraversare il piacentino nel corso della 18esima tappa Rovereto-Stradella, che il prossimo 27 maggio vedrà il passaggio nei Comuni di Monticelli, Caorso, Piacenza, Rottofreno e Castel San Giovanni.

“La via Emilia Pavese – informa il Comune di Rottofreno – sarà chiusa dalle ore 12.15 alle ore 17. Pertanto si consiglia per recarsi a Piacenza di percorrere ponte Paladini , mentre per recarsi a Rottofreno di percorrere la via Lampugnana e proseguire sulla via Vignazza ; unico attraversamento veicolare consentito intersezione stradale via Emilia Pavese a San Nicolò via Agazzano-via Calendasco”.