“Il lavoro può curare l’Italia” I sindacati ai monumenti e un video che omaggia le donne

Niente corteo e manifestazione per le restrizioni sanitarie, il Primo Maggio 2021 corre soprattuto sui social con un omaggio speciale alle donne lavoratrici.

Nella mattinata di sabato i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Gianluca Zilocchi, Michele Vaghini e Francesco Bighi hanno reso omaggio al monumento dei Caduti sul Lavoro e poi al Dolmen di Stradone Farnese, alle presenza delle sole autorità, e a seguire a Monticelli d’Ongina, come da tradizione.

Lo slogan scelto a livello nazionale per la festa dei lavoratori è ‘L’Italia si cura con il lavoro’, questo per porre l’attenzione su due temi fondamentali per uscire dalla pandemia: lavoro e cura.

I sindacati piacentini hanno realizzato un video che raccoglie le testimonianze di donne, sulle quali sono gravate maggiormente le ripercussioni della pandemia, sia per quanto riguarda l’aumento del carico di lavoro in famiglia, sia dal punto di vista, invece, professionale. A Piacenza tremila donne hanno perso il lavoro nell’ultimo anno.

Ritmo e musica ma anche testimonianze e dati per raccontare il lavoro ai tempi del Covid. E’ il video diffuso attraverso i canali social di Cgil, Cisl e Uil Piacenza per celebrare il Primo Maggio 2021.

Realizzato con l’apporto dei coordinamenti femminili di Cgil, Cisl e Uil, raccoglie le testimonianze di ragazze e donne, sulle quali sono gravate maggiormente le ripercussioni della pandemia, sia per quanto riguarda l’aumento del carico di lavoro in famiglia, sia sul piano professionale.