“Il mio amico poliziotto” Concorso di disegno per le scuole elementari piacentine

Dal 1993, anno seguente le stragi di Capaci e via D’Amelio, il Sindacato Autonomo di Polizia organizza nel mese di maggio il “Memorial Day” per ricordare tutte le vittime di mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità.

“Negli anni scorsi, soprattutto grazie al mio instancabile predecessore Ciro Passavanti – spiega il segretario provinciale Marco Fusari – il Sap piacentino ha sempre organizzato riuscitissimi eventi sportivi per celebrare il ricordo di chi, per difendere i valori della giustizia e della libertà, ha pagato con la propria vita i soprusi della criminalità. Quest’anno, a causa delle restrizioni Covid, abbiamo deciso di modificare il nostro evento e di organizzare quindi un concorso di disegni rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria. Il nostro percorso, la nostra camminata, sarà quindi solo virtuale, composta dai disegni che gli stessi bimbi ci manderanno. Il tema che proponiamo – prosegue Fusari – sarà “Il mio amico poliziotto”, questo perché crediamo che i bambini di oggi saranno assolutamente i protagonisti del futuro di domani e che la loro visione del nostro operato, tramite i loro disegni, possa essere un tributo a chi, sacrificando la propria vita, verrà ricordato nel nostro Memorial Day”.

“Tutte le informazioni per partecipare al concorso – informa il sindacato -, con in palio 5 zainetti Sap Piacenza ricchi di cancelleria, uno per ogni vincitore di categoria, saranno reperibili sulla pagina facebook SAP Piacenza. C’è tempo fino al 14 maggio per inviare i disegni e dal 15 al 21 maggio per votare quelli che vi piacciono di più”. (nota stampa)