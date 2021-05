Il nuovo piano urbanistico (Pug) a un raggruppamento che fa capo all’architetto Ceci di Parma

Il Comune di Piacenza ha affidato la redazione del nuovo strumento urbanistico di pianificazione della città, il Pug (Piano Urbanistico Generale) a un raggruppamento temporaneo di imprese e studi professionali che fa capo allo Studio di progettazione Fabio Ceci, con sede a Parma.

Insieme all’architetto Ceci fanno parte del raggruppamento il Collettivo di Urbanistica, con sede in Colorno, Alex Massari (unico professionista piacentino) di San Nicolò, Ambiter S.R.L., con sede in Parma, UNLAB, con sede a Rotterdam, Tombolan & Associati, con sede in Padova, Raffaella Gambino, con sede in Torino, l’avvocato Roberto Ollari, con sede a Parma, Denis Aldedja, con sede a Noceto, Andrea Panzavolta, con sede a Modena, Francesco de Paolis, di Roma.

L’affidamento dell’incarico è stato deciso sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al bando emesso dall’amministrazione comunale, con un ribasso sull’importo a base della gara di circa il 31 per cento.

L’impegno di spesa per il Comune di Piacenza è di 177mila a 725,73 euro Iva e oneri contributivi inclusi. Alla scadenza del bando, lo scorso 9 marzo 2021, erano pervenute due offerte.

Il Pug è il nuovo strumento di pianificazione urbanistica, definito dalla legge regionale in sostituzione degli attuali Piano Strutturale Comunale (Psc), Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) e Piano Operativo Comunale (Poc).

Quindi rappresenta il nuovo strumento fondamentale di composizione e sintesi degli interessi relativi alla governance della città e del territorio.