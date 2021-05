Il Pd piacentino aderisce alla manifestazione sul Ddl Zan. De Micheli: “Pieno sostegno a una legge urgente”

Il Partito Democratico di Piacenza aderisce alla manifestazione di domani (sabato) indetta in occasione della Giornata internazionale contro l’omotransfobia, dal Comitato Piacenza Pride a sostegno del Disegno di Legge proposto dall’onorevole Alessandro Zan.

“Come è stato ricordato anche dal segretario nazionale Enrico Letta nei giorni scorsi – spiega il segretario provinciale del Pd Silvio Bisotti – Alessandro Zan è un deputato del Partito Democratico e il disegno di legge che porta il suo nome è sostenuto da tutto il nostro partito. Purtroppo in queste settimane il dibattito pubblico intorno ai suoi contenuti è stato condizionato da ripetuti tentativi di strumentalizzazione e distorsione. Approvare questo provvedimento è un passo avanti nel segno della civiltà, per contrastare e prevenire discriminazioni inaccettabili, senza intaccare la libertà di nessuno. Il tema dell’avanzamento dei diritti nel nostro Paese è uno dei capisaldi della politica del Partito Democratico e sabato saremo a fianco dei promotori per manifestarlo nei fatti”.

Alla partecipazione del Pd piacentino si affianca il pieno sostegno al Ddl Zan da parte della deputata Paola De Micheli che risponde all’invito rivolto dagli organizzatori della manifestazione: “Anche se sabato pomeriggio non potrò essere presente fisicamente al corteo di Piacenza – afferma – voglio esprimere la mia adesione ai principi della manifestazione. Come Partito Democratico siamo impegnati in Parlamento nell’approvazione di un provvedimento urgente per il nostro Paese, che di fatto amplia tutele già previste da una legge in vigore, quella Mancino, senza sottrarre alcun diritto. E’ una legge proposta dal Pd che si propone di proteggere le persone da discriminazioni ed episodi di violenza a cui abbiamo assistito troppo spesso. E’ il frutto di una visione comune delle nostre culture politiche riformiste, e dobbiamo combattere ogni sua interpretazione ideologica”. (nota stampa)