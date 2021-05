Il Piacenza Baseball scopre il calendario: sabato debutto nell’anticipo di Reggio Emilia

Il Piacenza Baseball può finalmente scorrere la road-map del suo campionato di B. Data ufficiale d’inizio domenica 23 maggio a Codogno per il sentitissimo derby, ma i biancorossi anticipano il debutto con la trasferta di sabato a Reggio Emilia, partita originariamente fissata nell’unico turno infrasettimanale del 2 giugno.

Domenica scorsa ultimo positivo test contro Lodi e subito è tempo di tuffarsi in un campionato denso di incognite, in un girone altamente competitivo e soprattutto equilibrato. Come detto il team di Giangio Marenghi apre a Reggio e poi derby in trasferta a Codogno. Un avvio da brividi contro due tra le possibili favorite al successo nel girone che varrebbe il salto diretto in Serie A. Debutto casalingo il 30 maggio contro l’Ares Milano e poi ancora al De Benedetti contro Fossano. Il 13 giugno il primo dei turni di riposo dopo di che si viaggerà ad Avigliana per la trasferta più lunga a domicilio della matricola piemontese.

Sette giorni dopo in casa contro Poviglio e poi fuori a Legnano contro l’altra neo-promossa. L’11 ed il 18 luglio due derby in fila al De Benedetti: prima quello del Ducato contro lo Junior Parma e subito dopo quello del Po contro Codogno. Il primo agosto in casa contro Reggio Emilia e l’8 a Fossano prima della lunga pausa d’agosto. Si riprende il 5 settembre ospitando l’Avigliana, poi trasferta a Poviglio, Legnano in casa e chiusura stagionale il 26 settembre a Parma sul diamante dello Junior. Come detto la prima sale in A e l’ultimo scende direttamente in C.

Tutte le giornate, tranne l’anticipo di sabato al Caselli di Reggio, saranno di domenica con doppi incontri: gara1 inizierà alle 11 e gara2 alle 15,30.