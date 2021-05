Il Piacenza chiude la stagione contro la Juventus Under 23

Ultima fatica stagionale per il Piacenza, che domenica pomeriggio al Garilli ospita la Juventus Under 23 (fischio d’inizio ore 17.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

Centrata la salvezza con il successo sul campo della Pro Vercelli e non potendo aritmeticamente più puntare ad un posto nei playoff, i biancorossi – che sabato hanno ricevuto il saluto e il ringraziamento da parte dei tifosi – non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: al termine della sfida ci sarà il “rompete le righe” che manderà agli archivi una stagione decisamente complicata, ma chiusa con il sorriso. Ha già invece staccato il pass per i playoff la Juve Under 23, che cercherà comunque i tre punti per migliorare il posizionamento in classifica.

“Dal punto di vista dell’obiettivo stagionale non ci giochiamo niente – le parole del tecnico biancorosso Scazzola alla vigilia -, ci giochiamo però una cosa importante e alla base di tutto, quella di difendere dei colori e una maglia. Quello che i nostri tifosi ci chiedono è di essere orgogliosi e di lottare per la maglia: nel girone di ritorno, a prescindere dalla classifica, questo quasi sempre è stato fatto”. Sull’avversario: “Penso abbiano i giovani più forti del panorama italiano, che magari vedremo tra qualche anno ad alti livelli, questo sarà per noi uno stimolo”.

L’ultima gara della stagione è anche l’occasione per una serie di ringraziamenti da parte del mister, a cui vanno tanti meriti per il risultato raggiunto: “Grazie a tutti i miei giocatori, soprattutto a chi ha giocato meno e ci ha permesso di allenarci sempre al massimo: sono sempre stati i primi a gioire e penso questa sia stata la nostra forza. Voglio ringraziare anche il direttore Marco Scianò per avermi dato la possibilità di allenare il Piacenza e aver creato un gruppo di lavoro importante, oltre al segretario Paolo Porcari e a Marco Fiorani: sono stati valori aggiunti insieme a tutte le persone che hanno lavorato con noi”.