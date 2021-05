“Il potere salvifico dell’arte”, conversazione on line con il vescovo Adriano

Per la rassegna culturale “Primavera ad Arte” lunedì 17 maggio ore 21, Kronos – Museo della Cattedrale, in collaborazione con CoolTour s.c e l’associazione “La Ricerca”, propone un momento di riflessione sul potere salvifico dell’Arte nel recupero sociale.

L’associazione La Ricerca, che opera nel campo della solidarietà sociale e nell’area del disagio, chiedendo al museo di proporre alcune attività pensate per la loro utenza, ha fornito alcuni spunti di riflessione che verranno approfonditi in un incontro a più voci. Interverranno: Mons. Adriano Cevolotto vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio; Manuel Ferrari direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio, Itala Orlando, direttrice ass. La Ricerca, Mauro Madama coordinatore dei servizi ass. La Ricerca, Lelia Zoppellari, psicologa e psicoterapeuta

L’incontro andrà in onda in diretta streaming sulla pagina Facebook del Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza (https://www.facebook.com/cattedralepiacenza/) e sulla pagina YouTube della Cattedrale (https://www.youtube.com/channel/UCoEDBWoPk2RL96SrNzbUllw). Non è necessaria alcuna registrazione o iscrizione.