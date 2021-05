Il prefetto Daniela Lupo in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi il Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, si è recata in visita istituzionale presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ricevuta dal Comandante Provinciale, Colonnello Daniele Sanapo, unitamente agli Ufficiali ed ai Comandanti delle Tenenze, il Prefetto ha salutato il personale in servizio alla sede nonché i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia-Sezione di Piacenza. Nell’occasione il Comandante Provinciale ha illustrato l’organizzazione territoriale dei Reparti territoriali e le principali attività svolte dalle Fiamme Gialle piacentine sul territorio di competenza, in virtù delle esclusive funzioni di polizia economico finanziaria attribuite al Corpo, oltre al contributo fornito dalle Fiamme Gialle nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riguardo alle attività di vigilanza del territorio circa l’osservanza delle misure di contenimento imposte dall’emergenza sanitaria in atto.

Il Prefetto, al termine della visita, – fanno sapere dal comando provinciale – ha espresso parole di stima alle fiamme gialle piacentine, “a conferma degli ottimi rapporti di collaborazione instaurati con i vertici di tutte le forze di polizia, da sempre costruiti sulla massima lealtà e reciproca cooperazione, per la salvaguardia e l’affermazione dei condivisi principi di legalità a tutela della collettività”.