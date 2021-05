“Il Pronto Soccorso di Castelsangiovanni deve essere riaperto h24”

Intervento del coordinamento della Lega in Valtidone, in merito alla riapertura del pronto soccorso di Castelsangiovanni, annunciato dal direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino.

Il Coordinamento Valtidonese della Lega Salvini Premier, per voce del consigliere regionale Valentina Stragliati, ribadisce con fermezza la necessità del funzionamento del Pronto Soccorso H24 a seguito della comunicazione da parte del Direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino, durante un incontro del Distretto di Ponente, in merito alla riapertura del Pronto Soccorso. Accogliamo positivamente la notizia della riapertura del Pronto Soccorso, anche se non sono state fornite indicazioni rispetto agli orari di apertura. Qualora si trattasse nuovamente di una riapertura dalle ore 8 alle ore 20, ancora una volta i valtidonesi dovranno fare il possibile per non stare male in orario notturno, diversamente dovranno percorrere oltre 20 km per raggiungere il Pronto Soccorso di Piacenza.

La parziale riapertura del Pronto Soccorso in orario diurno lo rende, come peraltro avvenuto già lo scorso anno, solo un punto di primo intervento. In questo modo i residenti della Valtidone saranno nuovamente privati di un servizio fondamentale quale l’assistenza sanitaria H24. Rispetto a tale decisione da parte della Direzione Generale dell’Ausl, chiediamo risposte e spiegazioni che ad oggi non sono ancora pervenute ma che i valtidonesi hanno tutto il diritto di ottenere.