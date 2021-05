Il ricordo di quel mitico concerto all’Arsenale e la nostra playlist. Addio Franco

Nel giorno della scomparsa del grande cantautore Franco Battiato vogliamo rievocare il suo concerto piacentino più famoso, quello mitico del settembre 1982 all’interno dell’Arsenale. Ecco il ricordo di Nicoletta Livelli:

Era la fine dell’estate 1982, estate che molti di noi avevano passato cercando il proprio “Centro di gravità permanente” e cantando Cuccuruccucù – e tutti gli altri pezzi dell’album “La voce del padrone” – sui pullman in gita, intorno ai falò sulla spiaggia o mal che andasse ascoltando l’autoradio mentre si andava in Trebbia. Quando circolò la notizia che Franco Battiato avrebbe tenuto un concerto a Piacenza, la città impazzì: non era abitudine per noi avere concerti così importanti. E sul grande prato dell’Arsenale c’eravamo tutti.

Ricordo come ero vestita quel pomeriggio, la mia felpa rosa con l’arcobaleno e i jeans bianchi macchiati dall’erba; ricordo tutto perché fu uno di quei momenti che segnano l’adolescenza.

E quando Giusto Pio appoggiò il violino sulla spalla e le note dell’”Era del cinghiale bianco” saturarono l’aria, l’Arsenale esplose.

La nostra playlist del cantautore siciliano:

La cura

L’era del cinghiale bianco

Voglio vederti danzare

Cuccurucucu’

Gli uccelli

Radio Varsavia

Prospettiva Nevski

E ti vengo a cercare

Summer on a solitary beach

Povera patria

Strani giorni

Shock in my town

Fisiognomica

Niente è come sembra

Up patriots to arms (con Subsonica)

Senza dimenticare la cover struggente e unica di “E ti vengo a cercare” cantata coi Csi nel 1996.