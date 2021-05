Il vescovo Adriano partecipa all’Iftar della Comunità Islamica

La cena dell’Iftar durante il mese del Ramadan è quella che interrompe il digiuno quotidiano dopo la preghiera: un ospite speciale ha partecipato al momento conviviale della Comunità Islamica, il vescovo Adriano Cevolotto.

I rappresentanti della Comunità di strada Caorsana si erano recati in Curia per rivolgere gli auguri in occasione della Pasqua cristiana, il vescovo ha voluto ricambiare quel gesto di riguardo con una visita nel mese sacro degli islamici, il Ramandan che si conclude fra pochi giorni. Una cena semplice nello spazio esterno della moschea poco prima dell’ultima preghiera, al tavolo erano presenti l’Imam Yaseen Ben Thabit, il presidente della Comunità Islamica Yassine Baradai e la direttrice Lejla Bosnjakovic.

Per il vescovo Adriano è la seconda visita al Centro di strada Caorsana dopo quella del dicembre scorso.