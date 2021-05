Il VO2 Team Pink di scena in Francia nella prova di Coppa delle Nazioni UCI

Suggestiva e importante esperienza all’estero per il VO2 Team Pink, che domani (sabato) e domenica parteciperà alla prova di Coppa delle Nazioni UCI per Donne Juniores in Francia.

Per le “panterine”, si tratta del primo appuntamento della propria storia (il team è nato nel 2016) in una corsa all’estero su strada e nell’occasione saranno chiamate a difendere anche i colori dell’Italia, essendo l’unica squadra della nostra nazione presente all’appuntamento. Cinque le atlete scelte per questa trasferta Oltralpe guidate dal direttore sportivo Stefano Peiretti: Francesca Barale (campionessa italiana di categoria in carica e quarta nella prova inaugurale di Cittiglio), Silvia Bortolotti, Chiara Sacchi, Martina Sanfilippo e Carlotta Cipressi.

Il Tour du Gevaudan Occitanie Femmes prenderà il via domani (sabato) con il primo appuntamento a Saint-Etienne du Valdonnez, quando alle 13 inizierà la prima tappa di 70 chilometri con 980 metri di dislivello che arriverà nella stessa località. Domenica, invece, si pedalerà a partire dalle 9 da Mende-Le Foirail, sede di arrivo dopo 65 chilometri e 1100 metri di dislivello. “Saranno – le parole del ds Stefano Peiretti – due gare molto belle ma intense. La prima vedrà 4 giri da 15 chilometri circa con in ogni tornata una salita di tre chilometri pedalabile, mentre il quinto giro vedrà un anello più piccolo che si concluderà con l’arrivo in salita. Domenica, invece, sarà una prova in linea; la fase iniziale sarà tendenzialmente piatta, prevedendo una ascesa pedalabile di 10 chilometri, mentre nel finale è prevista una salita di 3 chilometri molto impegnativa prima di 15 chilometri conclusivi vallonati”.

Quindi aggiunge: “Arriviamo con un ottimo stato di forma e con un percorso che complessivamente si addice alle nostre ragazze. Per tutte si tratta di un esordio in una vera gara a tappe, dove conta il tempo e non i punteggi come alcune di loro hanno già sperimentato al Giro delle Marche. Il nostro obiettivo è puntare ad almeno un piazzamento nella classifica generale, oltre a ben figurare nella graduatoria giovani per le atlete del primo anno. La partecipazione sarà di alto livello, con diverse nazionali e rappresentative regionali. Saremo l’unica squadra italiana e cercheremo di far prevalere lo spirito di squadra per ben figurare, tenendo alto i colori della nostra società e della nostra nazione”.