In Alta Valtrebbia 200 studenti corrono contro la fame e raccolgono 3mila euro

In Alta Valtrebbia oltre 200 studenti corrono contro la fame e raccolgono 3mila euro. E’ il progetto di educazione civica al quale ha aderito l’istituto omnicomprensivo di Bobbio, che raccoglie i ragazzi delle scuole medie del paese, di Travo e Ottone, oltre agli studenti delle scuole superiori San Colombano.

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è promossa da Azione Contro la Fame con il patrocinio Coni, e vuole promuovere l’educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà. Proprio l’esperienza del covid, che ha visto tutti i bambini e i ragazzi, anche in provincia di Piacenza, essere privati di libertà che si danno per scontate, come giocare o vedere i propri amici, è servita come spunto per rilanciare il progetto che ha un respiro internazionale.

“Si punta – spiega il docente di scienze motorie Luca Zanolini, coordinatore di questa attività – a coinvolgere i ragazzi in maniera trasversale e diversa, in fasce d’età differenti. L’istituto omnicomprensivo di Bobbio ha aderito con 15 classi e 205 studenti; attraverso questo progetto di educazione civica, i ragazzi hanno approfondito la situazione della Repubblica Democratica del Congo, dove si vive in condizioni di grande difficoltà”. A questo punto tocca ai giovani piacentini diventarne ‘ambasciatori’, attraverso un passaporto solidale che li aiuta a comunicare a parenti e conoscenti la realtà della malnutrizione e povertà, rendendoli protagonisti in un’attività di raccolta fondi declinata attraverso lo sport. “Abbiamo organizzato una corsa non competitiva, lungo un tracciato già definito. I ragazzi hanno concordato con i donatori, i loro genitori o parenti, un importo per ogni giro del tracciato percorso, arrivando a raccogliere 3mila euro in donazioni, un importo non indifferente”.

A riprova di questa soddisfazione, l’attestato inviato da Azione Contro la Fame: grazie all’aiuto dei runner solidali dell’Alta Valtrebbia potranno essere aiutati 107 bambini.