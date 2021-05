“In Cattolica ambiente a misura di studente e didattica coinvolgente”

Ambiente a misura di studente e didattica coinvolgente e dinamica: parola di universitari dell’università Cattolica.

Testimonianze arrivate da Giulia Mazzoni, tutor di Giurisprudenza e dottoranda, e da Silvia Marinoni, laureanda in Economia, ospiti della presentazione della facoltà di Economia e Giurisprudenza, campus della Cattolica di Piacenza e Cremona, nell’ambito di Play the future – Open Week, la settimana di orientamento che da lunedì 10 a sabato 15 maggio l’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove on line in diretta sui social dell’Ateneo per far conoscere i 51 corsi di laurea triennali e a ciclo unico attivi per l’anno accademico 2020-2021 nelle 12 facoltà dei cinque campus: Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma.

“Ciò che ha determinato la mia scelta, al momento dell’iscrizione, è stata la dimensione a misura di studente di questa università – spiega Mazzoni -, poi confermata durante la mia frequentazione. Qui c’è la possibilità di avere un rapporto diretto e continuo con i professori”. “Dopo aver frequentato il liceo pedagogico, ho deciso di cambiare percorso di studi, al momento di iscrivermi all’università. Sicuramente giurisprudenza è impegnativa, bisogna studiare molto, ma è in realtà molto più dinamica e interessante di quello che possa sembrare perchè ti consente di mettere in pratica tutte le competenze acquisite con lo studio, cosa che ho potuto già fare all’università grazie alle esercitazioni promosse dalla Cattolica”.

“Ho scelto di studiare qui a Piacenza perché mi sono sentita accolta, come se fossi a casa, instaurando subito legami con docenti e gli altri studenti – dice Marinoni -, per potermi confrontare. Cosa che è un punto di forza”. Coinvolgente, poi, anche la proposta formativa dell’ateneo. “Grazie a laboratori, esercitazioni e incontri con manager ed esperti” continua Silvia Marinoni.

A presentare la facoltà nel suo complesso, il professor Daniele Fornari. “Il campus di Piacenza e Cremona conta 3500 studenti, provenienti da 80 province diverse e anche dall’estero, infatti la sua vocazione è – sottolinea – internazionale. L’offerta formativa della facoltà di economia e giurisprudenza è caratterizzata da un forte rapporto con il mondo del lavoro, tema che verrà approfondito meglio durante la nuova presentazione delle nostre attività, in programma il 20 maggio. Agli studenti chiediamo di fare una scelta consapevole, al momento dell’iscrizione, altrimenti il rischio di abbandono, già al primo anno, è molto alto, pari al 21,3%. Qui in Cattolica questa percentuale si abbassa drasticamente, scendendo al 4%, grazie alla qualità dell’insegnamento e al tutoraggio. In maniera particale abbiamo deciso di rafforzare l’attività didattica per promuovere la formazione del talento professionale, grazie a lavori di gruppo, lezioni con esperti e manager del mondo produttivo, favorendo l’interazione e il coinvolgimento dei ragazzi. Questo perché il nostro obiettivo non è solo formare dei bravi laureati, ma delle persone di valore”.

Il professor Sebastiano Grandi è entrato nel merito della proposta formativa della facoltà di Economia.

“Perché scegliere questa facoltà? Perché ha un approccio interdisciplinare, tratta temi di attualità, per il ruolo che svolge nella vita reale e per gli sbolocchi occupazionali che garantisce” ha detto. “Sia a Piacenza che a Cremona c’è un particolare attenzione ai vari momenti della vita universitaria e ci sono ottimi rapporti con molte realtà aziendali, non solo del territorio, ma anche nazionali e internazionali”.

Il professor Antonio Chizzoniti è entrato invece nel merito del dipartimento di Giurisprudenza, che dirige.

“Il diritto è fortemente radicato nel passato, ora però – dice – è necessario parlare delle professioni legali in maniera diversa, orientate verso il futuro. Per questo motivo il corso di laurea è dedicato all’innovazione e al mercato del lavoro”.