Furgoncino Iren prende fuoco in via XX Settembre, intervengono i vigili del fuoco. Il calore è stato così intenso da far esplodere le vetrine (una è andata letteralmente in frantumi, l’altra è ancora in piedi ma è completamente crepata) di un negozio di ottica che si affaccia sulla strada.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio del 15 maggio, un denso fumo si è alzato dal centro di Piacenza. In via XX Settembre, forse a causa di un corto circuito, ha preso fuoco un mezzo di Iren per la raccolta dei rifiuti.

Sul posto i vigili del fuoco con due mezzi, la polizia locale, le volanti della Questura e i carabinieri. Nessuna persona sembra essere rimasta ferita.

Il tratto di via XX Settembre teatro dell’incendio è stato transennato dalla polizia locale, per consentire la messa in sicurezza dell’area.

