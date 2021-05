Incidente lungo l’autostrada A1 a Cadeo, lunghe code

Lunghe code nel tratto piacentino dell’autostrada A1, per un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 2 maggio.

Lo scontro si è verificato intorno alle 15 al chilometro 71 in direzione nord, all’altezza di Cadeo. Sul posto per i soccorsi le ambulanze delle Pubbliche Assistenze di Fiorenzuola e Cortemaggiore, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia stradale di Fidenza e al personale di Autostrade per l’Italia: a seguito dello scontro si è formata una coda fino a quattro chilometri tra Fiorenzuola e Bivio A1/Fine Complanare Piacenza.

