Grave incidente sull’A1, nel territorio di Piacenza in direzione Milano, nel pomeriggio del 22 maggio.

Sono 5 i veicoli coinvolti nell’incidente, sul posto l’autoinfermieristica del 118, la Croce Rossa di Piacenza, la Croce Bianca, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la Polstrada per i rilievi. Tre le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve. Ingaggiato anche l’elisoccorso da Parma, ma fortunatamente le condizioni dei feriti non hanno richiesto il suo intervento ed è rientrato nella città ducale.

Si sono formate code di 2 km, per proviene da Bologna sul sito di Autostrade viene consigliata l’uscita al Bivio A1/Fine Complanare Piacenza.

