Incidente sull’A21, scontro tra un’auto e una moto: grave il centauro

Incidente sull’autostrada A21, all’altezza di Castel San Giovanni (Piacenza), nella mattinata del 13 maggio.

A scontrarsi un’auto e una moto: ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dal proprio mezzo in seguito al violento impatto. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto infermieristica del 118 di Castel San Giovanni. E’ stato chiesto l’intervento anche dell’elisoccorso da Parma: il motociclista è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore della città ducale. Le sue condizioni sono gravi: si trova ricoverato al reparto di Neurochirurgia in prognosi riservata.

In prossimità del luogo dell’incidente il traffico ha subito un rallentamento e si sono formate delle code. Sul posto per i rilievi e regolare la viabilità la Polizia Stradale di Alessandria Ovest.