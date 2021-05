Incidenti stradali, Zamboni (Europa Verde) “Emilia Romagna prima in Regione per morti di ciclisti, servono azioni più incisive”

“Sono necessarie azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione più incisive per invertire il preoccupante trend del primo trimestre 2021 che vede l’Emilia-Romagna prima regione in Italia come numero di ciclisti morti a seguito di incidenti stradali”.

È la richiesta avanzata dal Gruppo Europa Verde con un’interrogazione presentata oggi dalla Capogruppo Silvia Zamboni in Commissione Ambiente dell’Assemblea legislativa regionale. “L’Emilia-Romagna – si legge in una nota di Gruppo Europa Verde – è la regione che, nei primi tre mesi dell’anno, ha registrato il numero maggiore di ciclisti vittime di incidenti mortali: 11 sul totale di 44 in tutta Italia, quasi quattro al mese, ovvero uno a settimana. I dati sono stati diffusi da ASAPS – Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale che ha comunicato che i ciclisti deceduti in incidenti stradali in Italia sono stati 14 a gennaio, 17 a febbraio, 13 a marzo, rispetto ai 37 del 2019 e ai 33 del 2018 nel medesimo trimestre. Nel solo mese di marzo 2021 si sono registrati anche 35 ciclisti ricoverati in prognosi riservata rispetto ai 29 del mese precedente”.

“Nella risposta – continua la nota – l’assessore ai trasporti Andrea Corsini ha ribadito l’impegno della Regione per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada attraverso il miglioramento infrastrutturale e la promozione di un cambiamento culturale. Per raggiungere l’obiettivo “zero morti sulla strada”, l’assessore ha annunciato che proseguiranno le campagne di comunicazione e di sensibilizzare a cura dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale e che, come richiesto dai Verdi, verrà rinnovato il protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere una mobilità sicura, consapevole e sostenibile”.

“Sono parzialmente soddisfatta dalla risposta dell’assessore Corsini – dichiara Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde e vicepresidente dell’Assemblea legislativa -. Sono sicuramente importanti gli investimenti e i fondi messi in campo dalla Regione per la costruzione di nuove piste ciclabili e per incentivare l’utilizzo della bicicletta nei percorsi casa-lavoro. Tuttavia, i numeri drammatici sugli incidenti (anche nel mese di aprile prosegue il trend negativo con altri 3 morti in regione) evidenziano la necessità di interventi più efficaci e mirati da parte dei comuni dell’Emilia-Romagna. Per questa ragione spero che la Giunta voglia accogliere la proposta di Europa Verde di realizzare uno studio annuale sulle cause degli incidenti che coinvolgono i ciclisti e di allargare il tavolo regionale delle associazioni ad altre importanti realtà del territorio, come #Salvaciclisti, un movimento indipendente con competenze qualificate in ambito di mobilità e sicurezza ciclistica”.