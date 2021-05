Incontri per la terza età, visita guidata alla scoperta di Porta Borghetto

Nell’ambito del ciclo di incontri dedicati alla terza età, l’ufficio Attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza ha organizzato una visita guidata per conoscere la storia di Porta Borghetto.

Con la possibilità di tornare alle attività culturali in presenza, l’architetto Manrico Bissi dell’associazione Archistorica metterà a disposizione il suo sapere per scoprire un autentico gioiello del sistema fortificato di Piacenza. Un tuffo nel passato, nel XV secolo, con le ancora evidenti tracce murarie in pietra, fino ai giorni nostri. Tra le tante e preziose curiosità che verranno messe in luce durante il percorso, si possono citare le iscrizioni otto-novecentesche, ancora ben visibili, che registrarono i livelli di piena del Po fino alla disastrosa esondazione del 1907.

L’appuntamento è per martedì 18 maggio. Per informazioni e per poter partecipare è necessario iscriversi telefonando all’ufficio Attività Socio-ricreative al numero 0523-492724, dalle ore 8.30 alle 12.30, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo della visita è di 5 euro.