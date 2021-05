Dopo un lunedì soleggiato, nella prima metà di settimana a Piacenza si verificherà un rapido peggioramento delle condizioni meteo.

Martedì 11 maggio – le previsioni Arpae – è attesa una mattinata molto nuvolosa, con piogge e temporali. Nuvole e piogge deboli caratterizzeranno anche il resto della giornata. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni scorsi: minime del mattino comprese tra 10° sui rilievi e 15° in pianura, massime pomeridiane comprese tra 13° sui rilievi e 18° in pianura.

Mercoledì 12 maggio è prevista nuvolosità variabile, con piogge deboli sui rilievi: minime del mattino comprese tra 8° sui rilievi e 13° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 15° sui rilievi e 24° in pianura.