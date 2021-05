Isa Mazzocchi docente d’eccezione sui salumi Dop piacentini

Continua la collaborazione tra Alma (Scuola Internazionale di Cucina Italiana) il più autorevole centro di formazione per tutti coloro che vogliono diventare chef e il Consorzio Salumi DOP Piacentini. Per questo terzo appuntamento, nell’ambito del “Corso Superiore di Cucina Italiana”, è stata scelta una docente d’eccezione, Isa Mazzocchi, chef stellata del Ristorante La Palta di Borgonovo Valtidone – Piacenza che, recentemente è stata premiata dalla Guida Michelin con il titolo di “Chef Donna 2021” per il suo legame con il territorio, l’impegno e la professionalità. Ed è proprio delle eccellenze del territorio piacentino – Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP e Pancetta Piacentina DOP – che la chef stellata piacentina ha parlato e trattato rivolgendosi alla platea degli 80 allievi della prestigiosa scuola fondata da Gualtiero Marchesi che ha sede nel Palazzo Ducale di Colorno.

La chef si è rivolta ai futuri colleghi esortandoli a scegliere sempre materie prime di assoluta qualità certificata e riguardo i Salumi Piacentini, ha ricordato quanto diceva Gualtiero Marchesi “la Coppa piacentina è il più bel salume che esiste”, infatti il Maestro era fortemente legato a questo salume. Sono stati presentati, inoltre, altri prodotti del territorio: Grana Padano, Asparagi piacentini, Focaccia con i ciccioli e Ricotta fresca.

Isa Mazzocchi ha poi guidato gli studenti di ALMA nella preparazione di alcuni piatti inserendo tra gli ingredienti i Salumi DOP Piacentini. In particolare, ha realizzato due originali ricette di alta cucina che hanno entusiasmato la platea con applausi a scena aperta: MEDAGLIONE DI CAVALLO AI MELOGRANI CON POLENTA SOFFIATA ALLA COPPA PIACENTINA DOP E RADICCHIO DI CAMPO AL FIENO; TROTA MARINATA SU MAIS ALLA PANCETTA PIACENTINA DOP CON PINPINELLA e MELE SELVATICHE.

Nell’ambito del progetto “Il Salumante”, cofinanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il direttore del Consorzio Roberto Belli ha avuto modo di incontrare nel pomeriggio gli 80 studenti e illustrare loro l’attività che svolge il Consorzio di tutela, l’antica tradizione che lega il territorio piacentino ai propri Salumi DOP e come questi rappresentino una eccellenza assoluta nell’ambito delle produzioni italiane tutelate dove l’impegno dei produttori piacentini è proiettato a migliorare continuamente la qualità. È seguita una attenta degustazione guidata dei tre salumi DOP Piacentini.

Consorzio Salumi DOP Piacentini

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di così preziose leccornie. Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 11 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini DOP. Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi DOP che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per offrire ai consumatori una sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative. Il mercato oggi richiede e premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio stesso ha ottenuto tale certificazione per l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime organizzativo ineccepibile. (nota stampa)